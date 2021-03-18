Минэнерго отметило руководителей лучших социально-ориентированных компаний нефтегазового комплекса

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 марта. – Минэнерго России направило благодарственные письма руководителям организаций-победителей и призёров конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе» в 2020 году.

Конкурс ежегодно проводится Нефтегазстройпрофсоюзом России и является важным механизмом развития социального партнёрства на отраслевом уровне. Цель конкурса – оценка качества взаимодействия профсоюзных организаций и работодателей в социально-трудовой сфере; выявление и обмен лучшими практиками такого взаимодействия на основе анализа уровня социальных гарантий, заработной платы работников, безопасных условий труда, льгот и компенсаций, установленных в коллективных договорах.



MIL OSI