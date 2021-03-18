Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#НПО Лавочкина#Космодромы#Байконур#CAS50018.03.2021 09:20

На космодроме Байконур — второй стартовый день

В четверг, 18 марта 2021 года, на космодроме Байконур расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику второго стартового дня. С утра здесь находятся руководители предприятий-производителей космической техники, представители руководства Госкорпорации «Роскосмос», «Главкосмос Пусковые Услуги» и стран-заказчиков.

Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения «Союз-2.1а» на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома. Специалисты предприятий Роскосмоса провели работы первого стартового дня, замечаний не выявлено. Сегодня активная фаза подготовки к пуску, который в настоящее время запланирован на 20 марта, продолжается.

На стартовом комплексе площадки № 31 космодрома проводится предстартовая подготовка разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а». В частности, планируется выполнить набор стартовой готовности, тестирование систем ракеты-носителя, разгонного блока, космических аппаратов и наземного оборудования. Во второй половине дня пройдут генеральные испытания, в ходе которых имитируется старт и полет ракеты-носителя, затем — просмотр телеметрической информации.

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Разгонный блок «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами. 20 марта ему предстоит выполнить программу вывода всех 38 космических аппаратов на три солнечно-синхронные орбиты.

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