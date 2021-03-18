Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань».

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел «круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, генеральный инспектор Министерства обороны РФ, генерал армии Юрий Балуевский, представители ветеранских и общественных организаций.

Крымский полуостров уже более двухсот лет неразрывно связан с Россией. Многие события, происходившие на полуострове, являются неотъемлемой частью истории России

Как отметил Виктор Бондарев, Крымский полуостров уже более двухсот лет неразрывно связан с Россией. Многие события, происходившие на полуострове, являются неотъемлемой частью истории России.

Сенатор напомнил, что после волеизъявления крымчан и севастопольцев в 2014 году, Россия поддержала просьбу Верховного совета Крыма о включении республики в состав Российской Федерации. Был принят ратифицированный всеми законодательными органами субъектов России, основополагающий правовой акт – Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

«На его основе Государственной Думой был принят, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом России Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

В последующем были приняты порядка ста федеральных конституционных и федеральных законов, которые позволили интегрировать все стороны общественной, политической, экономической, социальной жизни населения региона в единую правовую систему России», — подчеркнул законодатель.

«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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Виктор Бондарев

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Ольга Ковитиди

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Сергей Муратов

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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Владимир Кожин и Александр Ракитин

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Сергей Муратов

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Валерий Усатюк и Сергей Безденежных

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Сергей Аренин

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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Таймураз Мамсуров

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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«Круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань»

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В их числе Виктор Бондарев упомянул вопросы применения норм Трудового, Уголовного, Уголовно-процессуального, Налогового кодексов, развития свободной экономической зоны, функционирования финансовой системы, тепло-водо и газоснабжения, пользования недрами, вопросы образования, социальной защиты, пенсионного обеспечения, культуры и туризма, развития курортной инфраструктуры, имеющие большое значение для жителей Крымского полуострова.

Заместитель Министра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов напомнил об исторической принадлежности Крыма России, о неконституционном отчуждении Крымской области и Севастополя в пользу Украинской ССР без согласования с гражданами. Также он остановился на роли Вооруженных Сил России в стабилизации обстановки в Крыму в 2014 году и рассказал о наращивании военной мощи России в черноморском регионе за ближайшие семь лет. По словам докладчика, группировка войск на крымском полуострове «не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны».

Генеральный инспектор Министерства обороны Юрий Балуевский отметил огромное историческое, экономическое, военно-политическое и геополитическое значение воссоединения Крыма с Россией. Он назвал возвращение Крыма в состав России «превентивным срывом планов НАТО по созданию на южных рубежах своих военно-морских баз».

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополь Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя рассказал о хронологии событий воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым сделал сообщение на тему «Крым до 2014 года».

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республик Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым осветила вопрос правового обеспечения воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

По итогам «круглого стола» принят проект рекомендаций.

В рамках мероприятия состоялось открытие передвижной фотовыставки «Крым: история и современность», состоящая из двух частей: «Крымская весна» – посвящена деятельности Вооруженных Сил России на Крымском полуострове с 2014 по 2020 годы, а раздел «Армия России сегодня» – освещает этапы боевой подготовки ВС РФ и мероприятия, проводимые Министерством обороны Российской Федерации.

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