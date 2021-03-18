О. Цепкин: Магнитогорский вуз и Финансовый университет при Правительстве РФ будут сотрудничать в создании образовательных программ

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Сенатор принял участие во встрече руководителей Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области принял участие во встрече руководителей Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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В беседе участвовали ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин, президент вуза Валерий Колокольцев, а также проректор Финансового университета Александр Линников.

Сенатор отметил, что в ходе встречи обсуждались возможные точки соприкосновения учебных программ, касающийся государственного и муниципального управления, финансового и IT-менеджмента, информатики, машиностроения и металлургии.

«Достигнута договоренность о создании совместных образовательных программ по мере изучения отраслевых рынков, учитывая недостаточное присутствие на образовательном рынке технологических векторов и экспертной составляющей металлургической промышленности», — сказал Олег Цепкин.

По словам парламентария, рассматривался вопрос об интегрировании современных финансовых инструментов и IT-технологий в металлургические процессы, а также о подготовке таких предложений через образовательные программы Магнитогорского государственного технического университета.

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