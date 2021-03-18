Source: Russia – Council of the Federation

В эти дни наша страна отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Срок небольшой, но достаточный для того, чтобы в полной мере осознать: подписание в Кремле договора о принятии в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя — ключевое событие XXI века для нашего государства, закономерный результат хода истории.

Напомню её основные вехи: подписание императрицей Екатериной Второй в апреле 1783 года Манифеста о принятии Крымского полуострова, Тамани и всей Кубанской стороны под Державу Российскую; основание тогда же Черноморского флота и Севастополя как его главной базы. Затем героическая оборона Севастополя и в Крымскую, и в Великую Отечественную войну, последующее восстановление и мощный подъём Крыма. Всё это время он развивался как часть России, Советского Союза.

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И вот что принципиально важно. Несмотря на то, что Крым дважды — в 1954 и 1991 годах — без учёта мнения его жителей передавался Украине, несмотря на проводимую Киевом политику насильственной украинизации населения полуострова, гонения на русский язык, русскую культуру, попытки размывания русской идентичности, в сердцах и умах народа Крыма он всегда оставался неотъемлемой частью России.

В сердцах и умах народа Крыма он всегда оставался неотъемлемой частью России

Естественно, что когда крымчане и севастопольцы получили возможность реализовать своё право на самоопределение, подавляющее их большинство твёрдо высказалось за воссоединение с Россией. Выбор был сделан в полном соответствии с нормами демократии, международного права. И референдум, и присоединение к России были проведены без единого выстрела, в целом без применения силы. И потому Крымская весна являет собой убедительный пример осуществления заветной мечты людей, торжества правды и справедливости. Таких примеров в истории вообще немного. А в нынешнем, XXI веке, он, пожалуй, пока вообще единственный.

Нельзя забывать и о том, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией спасло его жителей от большой беды. Если называть вещи своими именами, от угрозы масштабного кровопролития, гуманитарной катастрофы. То, что Киев, и в первую очередь, задававшие тон в политике правые радикалы, неонацисты готовились сурово «наказать» крымчан, неоспоримый факт. Убийства на майдане, сжигание людей заживо в Одессе, обстрелы мирных жителей Донбасса. Всё это украинские реальности. Нет никаких причин полагать, что в Крыму дело обстояло бы иначе. Его жителей ждал бы тот же сценарий. Жители Крыма обратились к нашей стране за помощью. Как постоянно подчёркивает президент В.В. Путин, у нашей страны, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. Воссоединение с Россией стало единственной возможностью уберечь от крови, страданий, преследований свыше двух миллионов мирных граждан. И мы это сделали.

Политика вражды и ненависти, проводимая правящими кругами Киева, никуда не делась, она продолжается. Как известно, Киев полностью прекратил подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. А эти поставки покрывали 85 процентов всех потребностей в ней. Понятно, что политика давления, «выкручивания рук» успеха не принесёт, целей не достигнет. Проблема пресной воды будет решена, уже решается. Но если вдуматься, меры нынешней киевской власти сродни преступлениям против человечности. Во всяком случае, с такими ценностями, как право человека на жизнь, здоровье, благополучие они не имеют ничего общего.

Проблема пресной воды будет решена, уже решается

И это ещё одно неопровержимое доказательство того, что для нынешних украинских властей Крым — не более чем территория, которую они хотят любой ценой вернуть. Что‑то вроде колонии, населённой людьми второго сорта, ограниченными в правах по сравнению с метрополией. Стремление людей жить в составе России, быть её гражданами Киев во внимание не принимает, игнорирует.

Что развеивает все иллюзии — если у кого‑то они еще остались — относительно позиции украинских властей. Потому что она, эта позиция, не имеет ничего общего с заботой о благе крымчан. За ней стоит жажда мести, нежелание считаться с волеизъявлением народа, его правом самостоятельно выбирать свою судьбу.

Плач в Киеве по поводу потери Крыма — образчик политического и морального лицемерия. Ведь Россия не аннексировала Крым. Украина сама его потеряла своей политикой притеснения русского языка, русской культуры, ограничения прав других народов. Хищническим использованием природных, экономических, социальных ресурсов полуострова, доведением его до состояния разрухи. Проведите ещё хоть десять референдумов по принадлежности Крыма - результат будет тот же. Тем более, что за последние годы крымчане окончательно обрели российскую идентичность, чувствуют себя полноправными гражданами России, патриотами своего Отечества. Республика Крым, город федерального значения Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и другие субъекты Российской Федерации.

Приходится напоминать об этом, так как Киев вновь активизировал тему Крыма. Более того, ведёт её в агрессивном ключе, пытается вовлечь как можно глубже в эту кампанию США, Европейский союз, другие государства. Уверена, в глубине души украинские власти не могут не отдавать себе отчёта в том, что обратного пути Крыма на Украину нет, и не будет. Сама постановка вопроса о возможном возвращении полуострова воспринимается крымчанами как глупая шутка. Акцентируя крымскую тему, Киев стремится решить двуединую задачу — отвлечь внимание граждан от плачевного положения дел внутри страны и заручиться поддержкой Вашингтона, новой администрации США. По сути, это ещё одно подтверждение бессилия украинских властей, их неспособности вывести собственную страну из затянувшегося «пике».

Обратного пути Крыма на Украину нет, и не будет

В то же время и Республика Крым, и город Севастополь уверенно идут вперед. Сделано немало. Но ещё больше предстоит сделать. Лично я, размышляя над тем, каким может быть Крым через пять-десять-двадцать лет, связываю его будущее не только с развитием туристической отрасли.

Трудно переоценить цивилизационное значение полуострова и для нашей отечественной, и для мировой истории. Крым располагает всеми возможностями, чтобы стать одним из культурных центров современной России. И в первую очередь — центром истории культур народов Юга нашей страны. Работы здесь непочатый край для историков, археологов, сотрудников музеев, других специалистов. Наверное, понадобится помощь и волонтеров. Создание такого центра будет способствовать притоку на полуостров туристов не только в курортный сезон, а практически круглый год.

Также я вижу хорошие возможности для развития в Крыму науки и инновационных производств, создания научных и образовательных кластеров. Что это будет: какой‑то аналог «Сколково» или нечто принципиально новое, конечно, требует размышлений. Но, думаю, совершенно очевидно, что замечательный климат, хорошая экология, которыми славится Крым, являются дополнительным фактором для формирования на полуострове экологически безопасной высокоинтеллектуальной среды по современному типу.

Словом, на мой взгляд, Крым готов к новым свершениям, к взятию новых высот, к дальнейшему поступательному движению. И это стало возможным только благодаря событию, которое состоялось семь лет назад. Именно там находится точка отсчета.

Поэтому воссоединение России и Крыма — это, можно сказать, настоящий праздник истории, который, сколько бы лет ни прошло, останется с нами. Его можно сравнить с воссоединением после долгой разлуки двух очень близких людей, когда к тому же оба они абсолютно уверены, что уже ничто и никто их не разделит. Никогда.

Валентина Матвиенко,

Председатель Совета Федерации

Источник: «Парламентская газета».

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