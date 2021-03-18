Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1818.03.2021 06:45

Предполетная пресс-конференция экипажей МКС-65

24 марта 2021 года в Центре подготовки космонавтов в 11:00 часов по московскому времени состоится предполетная онлайн-видеоконференции основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-65.

Участники — члены основного экипажа:

Герой Российской Федерации, командир ТПК «Союз МС-18», командир МКС-65 Олег Новицкий, Роскосмос (Россия);

бортинженер ТПК «Союз МС-18», бортинженер МКС-65/66 Пётр Дубров, Роскосмос (Россия);

бортинженер-2 ТПК «Союз МС-18», бортинженер МКС-65/66 Марк Ванде Хай, NASA (США).

Участники — члены дублирующего экипажа:

Герой Российской Федерации, командир ТПК «Союз МС», бортинженер МКС Антон Шкаплеров, Роскосмос (Россия);

Герой Российской Федерации, бортинженер ТПК «Союз МС», бортинженер МКС Олег Артемьев, Роскосмос (Россия);

бортинженер-2 ТПК «Союз МС», бортинженер МКС Энн МакКлейн, NASA (США).

Модератор в ЦПК — пресс-секретарь Центра Ирина Рогова.

На 9 апреля 2021 года в соответствии с программой полета Международной космической станции с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18». Планируемая продолжительность полета — 191 сутки.

В состав основного экипажа МКС-65 входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Космонавты и астронавты станут участниками пресс-конференции, которая пройдет в новом формате видеоконференцсвязи. Мероприятие организует информационное агентство «ТАСС» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и Центром подготовки космонавтов.

Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, ТАСС и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.

MIL OSI