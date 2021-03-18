Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола» на эту тему, прошедшего в Общественной палате РФ.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Социальный пакет и другие нововведения в рамках системы долговременного ухода: помочь, не навредив». Мероприятие состоялось в Общественной палате Российской Федерации.

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Участниками обсуждения стали представители Федерального Собрания, Министерства труда и социальной защиты РФ, органов соцзащиты субъектов РФ, организаций инвалидов и сообществ лиц, осуществляющих уход за инвалидами и пожилыми гражданами, общественных и некоммерческих организаций, эксперты.

Елена Бибикова напомнила, что пилотный проект по созданию системы долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», начавшийся в 2018 г. в первых шести регионах, продолжается и к 2022 г. должен быть внедрен во всех субъектах Федерации.

«Создание этой системы направлено на выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-медицинской помощи и уходе, на определение необходимого объема предоставляемых услуг — социального пакета — для непосредственного оказания помощи конкретному человеку в условиях межведомственного взаимодействия», — отметила сенатор.

Она подчеркнула, что реализация пилотного проекта в регионах имела самые положительные результаты и отзывы, особенно среди тех, кто получал помощь. Это позволило качественно улучшить условия жизни граждан старшего поколения и инвалидов. В то же время, анализ внедрения системы выявил ряд проблем, требующих решения, считает Елена Бибикова.

«Особого внимания требуют вопросы финансирования. На сегодняшний день для большинства регионов, особенно с низкой финансовой обеспеченностью, недостаточность финансирования — главная причина отсутствия более широкого и повсеместного внедрения системы долговременного ухода. Поэтому требуется детальная проработка этих вопросов, принятие правильных решений, в том числе на законодательном уровне», — сказала парламентарий.

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