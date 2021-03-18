Source: Russia Federal Space

#Роскосмос18.03.2021 22:10

Роскосмос принимает участие в Неделе высоких технологий и технопредпринимательства

С 15 по 21 марта 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в Десятой Всероссийской Недели высоких технологий и технопредпринимательства, которая состоится в школах страны при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Событие вошло в список наиболее значимых мероприятий Года науки и технологий, принятых к реализации Министерством высшего образования и науки РФ.

Организаторы Недели — Госкорпорация «Роскосмос», Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Госкорпорация «Росатом», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и ПАО «РусГидро» — вновь объединились для того, чтобы подготовить совместную программу для учителей, школьников и их родителей о мире высоких технологий. В течение семи дней участники события будут знакомиться с реальными инновациями в наноиндустрии, гидроэнергетики, сферой космических технологий, а также достижениями в области искусственного интеллекта, машинного обучения и финансовой грамотности. В этом году организаторы решили изменить формат, и каждый день Недели сделать тематическим Днем компании-партнера. Начался марафон высоких технологий 15 марта прямой трансляцией церемонии Открытия из Центра Медиаискусств Академии Талантов города Санкт-Петербурга.

Вторник, 16 марта, посвящен Российскому космосу. Сотрудники Госкорпорации «Роскосмос» познакомили ребят и учителей с просветительским проектом «Информационно-образовательный портал «Ключ на старт. Космос для детей», благодаря которому можно получить актуальную информацию и новые знания о космосе.

Школьники посетили виртуальную экскурсию с гидом-космонавтом по Центру подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Приняли участие в онлайн-встрече с космонавтом Роскосмоса, который рассказал о системе отбора и подготовки в отряд космонавтов, полете на Международную космическую станцию и выходе в открытый космос.

Среда, 17 марта, — День Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. Образовательные события начались для школьников с визионерской лекции Юрия Коропачинского — биофизика, основателя и президента компании-единорога OCSiAl, идеолога применения в производстве углеродных нанотрубок.

Лекцию «Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева в наномире» прочитал доктор химических наук, член-корреспондент РАН, заместитель декана факультета наук о материалах Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, профессор химического факультета МГУ Евгений Гудилин. Он рассказал, как нанотехнологии позволили воспользоваться огромной скрытой до недавнего времени силой атомов для создания новых материалов, инструментов и инженерных решений.

Сразу после лекции для школьников сети Школьная лига РОСНАНО стартовал турнир по решению бизнес-кейсов. В этот же день школьники и учителя стали участниками виртуального круглого стола и вместе со спикерами обсудили, как высокие технологии меняют качество жизни человека. Параллельно, на образовательной онлайн-платформе «Стемфорд» компании «еНано», прошел вебинар из серии «Ключ в наномиры»: «ДНК в действии: многофункциональная биомолекула».

В четверг, 18 марта, участников Недели ждал открытый урок, посвященный искусственному интеллекту и машинному обучению от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Ведущий специалист Сбера по Data Science и компьютерному зрению объяснил, как беспилотники видят мир и понимают куда и когда двигаться. До этого, в день открытия, фонд провел еще одно мероприятие, темой которого стало выявление отношений и связей между явлениями через анализ данных и обманчивом понятии корреляции.

Кроме того, эксперты фонда подготовили материалы для педагогов, с помощью которых они провели интересные и интерактивные занятия. Это модуль для информатики по использованию электронных таблиц для анализа данных, уроки по созданию алгоритмов ИИ на примере беспилотного автомобиля, по выбору профессии и освоению инструмента дизайн-мышления.

«Наш фонд уже в четвертый раз становится соорганизатором Недели. В этом году мы решили подойти к ней с двух сторон ключевого для мероприятия понятия — технопредпринимательства. Одна из них — это углубление в сферу искусственного интеллекта, самой перспективной технологии с точки зрения возможностей для создания стартапов и экономической стоимости. А с другой — подготовили материалы для уроков по развитию тех навыков и качеств человека, которые помогут достичь успеха в бизнесе», — сказал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Пятница, 19 марта, День Гидроэнергетики. Школьники примут участие в Открытом уроке «Гидроэнергетика в современном мире», подготовленном экспертами Корпоративного университета гидроэнергетики (филиал РусГидро), узнают об олимпиаде «Энергия Образования», Летней энергетической школе РусГидро и посетят виртуальные экскурсии на гидроэлектростанции компании.

Суббота, 20 марта, станет днем атомной энергии и вебинаров от информационных партнеров события. Школьники посетят центры атомной энергии ИЦАО, примут участие в мероприятиях на площадках партнера. Завершит Неделю высоких технологий и технопредпринимательства серия лекций и вебинаров от друзей и партнеров Недели.

Каждый желающий может присоединиться к одному из мероприятий, зайдя на сайт Недели (htweek.ru). Школьникам будут предложены как сетевые события — вебинары и лекции, так и мастер-классы, выставки, семинары, викторины и квесты в оффлайне. В 38 городах страны будут работать образовательные площадки: ресурсные центры Школьной лиги РОСНАНО, центры ИЦАО Росатома, музеи и планетарии Роскосмоса, лицеи и гимназии Сбербанка.

В открытом доступе размещены методические разработки для педагогов — уроки «под ключ». Каждый учитель может скачать готовые материалы на сайте Недели, провести их в своей школе и оставить комментарии для организаторов. Уроки рассчитаны на разные возрастные категории, поэтому к миру науки и высоких технологий прикоснутся и первоклассники, и выпускники. Традиционно в Неделе высоких технологий и технопредпринимательства принимают участие около 750 тысяч школьников, педагогов, студентов из более 80 регионов РФ. В 2021 году основным сетевым ресурсом остается сайт Недели высоких технологий и технопредпринимательства.

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