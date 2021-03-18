Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#ATLAS VR18.03.2021 12:37

ТЕРРА ТЕХ и TUI: виртуальные и реальные путешествия на выставке MITT 2021

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), совместно с туристическим оператором TUI открыло сезон виртуальных путешествий по самым интересным уголками России в рамках проходящей в Москве 16-18 марта 2021 года Международной туристической выставки MITT 2021. Для всех посетителей выставки VR-тренажер со встроенной платформой ATLAS VR на стенде TUI предоставляет возможность совершить увлекательные путешествия в формате виртуальной реальности по самым интересным уголкам России.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Космические технологии сегодня находят применение в новых отраслях. Мы рады вместе с TUI раскрывать потенциал космоса для туризма. Это особенно важно в контексте стартующего в 2021 году нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Наша платформа виртуальной реальности ATLAS VR показывает в 3D-формате разные туры и способствует росту привлекательности локального туристического продукта — ведь в каждом регионе России есть что посмотреть. Перспективным выглядит и обогащение геопространственными данными государственных и коммерческих информационно-аналитических систем для совершенствования управления в сфере туризма».

Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия и СНГ: «Мы рады возможности в сотрудничестве с Роскосмосом предложить гостям нашего стенда совершить путешествие в самые красивые уголки России, куда приезжают наши туристы. С помощью современных технологий можно увидеть их с нового ракурса, добраться до труднодоступных достопримечательностей. Мы намерены расширять палитру VR-туров и рассматриваем виртуальные путешествия как дополнительный способ присмотреться к реальному туру, возможность подготовиться к поездке, наметить интересные локации и маршруты».

ATLAS VR — цифровой двойник Земли на основе космических снимков, позволяющий в VR-шлеме перемещаться по 3D-копиям городов, регионов и целой планеты. Павильоны виртуального туризма могут размещаться в визит-центрах, аэропортах, объектах гостеприимства, образовательных учреждениях. Благодаря VR-технологиям пользователь может мгновенно перенестись в желаемую точку, совершить полет над местностью с точной географической привязкой, расширить кругозор и знания об окружающем мире, традициях, истории и культуре конкретного региона России.

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