Т. Гигель приняла участие в сессии Чойского районного Совета депутатов Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания были заслушаны отчеты по социально-экономическому, финансовому состоянию муниципального образования, а также состоялись выборы нового главы Чойского района.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республике Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в работе сессии Чойского районного Совета депутатов.

В ходе заседания депутаты заслушали отчеты по социально-экономическому, финансовому состоянию муниципального образования, а также провели выборы нового главы района, которым стал Игорь Русских. Предыдущий руководитель Михаил Маргачев ранее утвержден в должности вице-премьера правительства Республики Алтай.

В своем выступлении Татьяна Гигель поздравила нового главу Чойского района и пожелал ему успехов в работе. Сенатор отметила грамотную программу развития района, подчеркнув, что власть сохраняет преемственность.

Татьяна Гигель приняла участие в работе сессии Чойского районного Совета депутатов

«Все лучшее, что было наработано в годы правления Александра Борисова, сохранил и приумножил Михаил Маргачев, работая в тесном контакте с Игорем Русских, а теперь Игорю Александровичу предстоит расширять перспективы развития района вместе с новым спикером райсовета Зурабом Колосовым», — сказала парламентарий.

В ходе сессии новый глава района вручил Татьяне Гигель удостоверение о присвоении ей звания Почетный житель Чойского района. Ранее именно здесь четыре раза подряд земляки избирали ее в республиканский парламент.

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