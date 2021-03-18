Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в открытии Московского Арктического женского клуба.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области выступила на заседании, посвящённом открытию Московского Арктического женского клуба.

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В мероприятии, которое прошло в Библиотеке № 4 им. Е.А. Фурцевой, приняли участие сенаторы из Арктических регионов — Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа депутаты Государственной Думы, представители общественных организаций, сотрудники библиотек.

Клуб создан в рамках реализации проекта «Женщины за сохранение Арктики» Евразийского женского форума.

Заседание открыла председатель межрегиональной общественной организации «Женщины Арктики», руководитель Московского Арктического женского клуба Ольга Старостина.

С приветственным словом к участникам мероприятия в режиме видеоконференцсвязи обратилась председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Она отметила, что Арктическая зона страны сегодня активно развивается. По словам сенатора, Комитет СФ уделяет особое внимание проектам и инициативам, направленным на обеспечение защиты интересов семьи и детей, в том числе проживающих в регионах Арктики.

Сенаторы приняли участие в открытии Московского Арктического женского клуба

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Татьяна Кусайко

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Сенаторы приняли участие в открытии Московского Арктического женского клуба

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Елена Зленко

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Анна Отке

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«В настоящее время на контроле в Совете Федерации находится вопрос о финансовом обеспечении мероприятий по оздоровлению проживающих в Арктической зоне РФ детей, в рамках подпрограммы «Дети Арктики», разрабатываемой Минвостокразвития России», — сообщила Инна Святенко.

Татьяна Кусайко в своем выступлении отметила, что развитие Арктического региона — одна из наиболее важных государственных задач. «Залог ее успешного решения — в желании семей, особенно семей с детьми, оставаться жить в Арктике. Огромную роль в этом играет положение женщины, ее возможности для самореализации, комфорт и чувство защищенности, востребованности».

Сенатор также рассказала о том, какие шаги предпринимает правительство Мурманской области для развития региона.

В ходе мероприятия также выступили председатель наблюдательного совета АНО «Единый волонтерский центр» Евгения Чибис, председатель Мурманского регионального отделения «Опора России» Татьяна Уланова.

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