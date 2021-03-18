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#Роскосмос#МГУ18.03.2021 16:40

Университетская гимназия МГУ

В 2021 году Университетская гимназия Московского государственного университета празднует свой 5-летний юбилей.

Во вторник, 16 марта, состоялась встреча попечителей Университетской гимназии, в состав которых вошли генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Фонда «НИР» Катерина Тихонова, а также приглашенные гости в лице министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Директор Университетской гимназии Александр Леонтович представил результаты работы гимназии за 5 лет, ее основных особенностях в части индивидуального подхода к каждому обучающемуся, модульности обучения, наличия проектной и исследовательской деятельности, а также перспектив ее дальнейшего развития. Для всех участников была проведена обзорная экскурсия по классам, лабораториям гимназии и ее жилому кампусу.

Университетская гимназия (школа-интернат) — структурное подразделение Московского государственного университета. Обучение в гимназии проводится по 5 профилям: математическому, инженерному, естественнонаучному, гуманитарному и социально-экономическому. Педагогический коллектив Университетской гимназии составляют профессора, преподаватели, научные сотрудники Московского университета, имеющие большой опыт работы со школьниками. Госкорпорация «Роскосмос» на системной основе проводит проектное обучение по реальным кейс-заданиям российской ракетно-космической промышленности.

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