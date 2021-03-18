Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#КБ Салют#Центр Сириус18.03.2021 11:26

Уроки настоящего космоса

В рамках программы «Уроки настоящего», реализуемой Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе Образовательного центра «Сириус» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», для участников программы была опубликована задача от научного лидера цикла, которым стал главный конструктор комплекса кислородно-водородных разгонных блоков и перспективных изделий Конструкторского бюро «Салют» — структурного подразделения Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, одного из ведущих предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

Для выполнения задачи ребятам предстоит провести оценку и расчет массового совершенства одноступенчатой ракеты, необходимого для набора требуемой скорости при соблюдении заданных условий. Научный лидер выполнит не только оценку выполненных проектов, но и даст рекомендации участникам по доработке проекта для дальнейшего участия в конкурсе «Большие вызовы».

Программа «Уроки настоящего» направлена на организацию сотрудничества и совместной проектной деятельности школьников, а также научных лидеров страны. В рамках проекта на базах школ формируются студии от 5 до 15 школьников 7-11 классов. Участники встречаются с ведущими учеными и технологами страны и мира и выполняют задачи от научных лидеров проекта. Проект длится в течение всего учебного года — с сентября по май. Целью программы является работа со школьниками на предмет технологий, которые сейчас развиваются в России и будут перспективными в будущем, какие ученые и компании занимают лидирующие позиции в своей сфере.

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