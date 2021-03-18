Утверждена Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов переработки на 2021–2025 годы

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 марта 2021, 15:25

Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на 2021–2025 годы.

Ее цель, в частности, — обеспечить переработку плановых объемов добычи углеводородов, увеличить объем производства товарной продукции.

Профильным подразделениям поручено использовать программу в качестве основы при подготовке предложений по формированию годовых и среднесрочных инвестиционных программ компании в части реконструкции и техперевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов.

Правление также приняло к сведению информацию о результатах работ по импортозамещению в 2020 году и достигнутом производственном и финансово-экономическом эффекте, одобрило отчет о реализации корпоративного плана импортозамещения ПАО «Газпром» в 2020 году.

Справка

В настоящее время основные перерабатывающие предприятия ПАО «Газпром» — Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), Оренбургский газоперерабатывающий и гелиевый заводы, Сосногорский ГПЗ, Сургутский завод по стабилизации конденсата и Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту.

Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводов сроком на пять лет утверждается в «Газпроме» в третий раз. Первый документ, рассчитанный на 2011–2015 годы, был принят в декабре 2010 года.

Реализация Комплексной программы на 2016–2020 годы обеспечила выполнение компанией задач по переработке добытого сырья для производства и поставки товарной продукции на рынок.

Управление информации ПАО «Газпром»

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