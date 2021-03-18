Ф. Мухаметшин провел встречу с делегацией Приднестровья во главе с А. Коршуновым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы стороны обсудили вопросы социально-гуманитарного сотрудничества.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области провел встречу с делегацией Приднестровской Молдавской Республики во главе с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Коршуновым.

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Открыл мероприятие и приветствовал гостей председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

Во встрече принял участие член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов. МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области

Встреча Фарита Мухаметшина с Председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Коршуновым

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Фарит Мухаметшин

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Встреча Фарита Мухаметшина с Председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Коршуновым

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Александр Коршунов

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Сергей Муратов

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Григорий Карасин

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Встреча Фарита Мухаметшина с Председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Коршуновым

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Фарит Мухаметшин

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Встреча Фарита Мухаметшина с Председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Коршуновым

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Александр Коршунов

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Фарит Мухаметшин

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Встреча Фарита Мухаметшина с Председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Коршуновым

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Встреча Фарита Мухаметшина с Председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Коршуновым

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В рамках беседы стороны обсудили актуальные вопросы социально-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, поддержки российских соотечественников, проживающих в регионе, борьбы с коронавирусной пандемией. Уделено внимание перспективным направлениям взаимодействия в торгово-экономической и финансовой сферах. Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг приднестровского урегулирования.

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