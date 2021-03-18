Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1819.03.2021 00:05

Экипаж «Союз МС-17» в пятницу перестыкует корабль

Госкорпорация «Роскосмос» покажет в прямом эфире процесс перестыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с Малого исследовательского модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции, которая запланирована вечером 19 марта 2021 года. Трансляция начнется в 19:10 по московскому времени в разделе «Прямые трансляции» сайта и на официальных страницах в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос».

Команда на расстыковку будет выдана в 19:37 мск, через 1,5 минуты после этого должно произойти физическое разделение корабля и станции. Отойдя на безопасное расстояние, корабль начнет облет МКС, который продлится с 19:45 до 19:58 мск. Затем «Союз» зависнет напротив стыковочного узла модуля «Поиск» и в 20:01 начнет причаливание. Сама стыковка ожидается в 20:07 мск. Перестыковки пилотируемых кораблей на Международной космической станции выполняются экипажами в ручном режиме, поэтому в этот раз пилотировать «Союз» будет командир этого корабля и 64-й длительной экспедиции, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков.

Сегодняшняя перестыковка необходима для выполнения выхода в открытый космос по российской программе в рамках завершения подготовки к отстыковке модуля «Пирс». В будущем на его место будет пристыкован модуль «Наука. Ранее российские члены экипажа МКС выходили в открытый космос из стыковочного отсека «Пирс», в этом году он будет затоплен перед запуском «Науки», поэтому теперь космонавты будут использовать выходной люк модуля «Поиск», как в ноябре 2020 года.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

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