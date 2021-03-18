Э. Исаков обсудил вопросы развития следж-хоккея в стране и участия сборной команды России в чемпионате мира

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил матчи третьего этапа чемпионата России по следж-хоккею, пообщался со спортсменами и тренерским составом.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры встретился с российскими следж-хоккеистами в Алексине (Тульская область) в рамках проведения финального этапа Чемпионата страны.

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Сенатор отметил уверенную игру спортсменов, их самоотдачу на льду и профессионализм. «Наблюдал сегодня матч, смотрю по мере возможности следж-хоккейные игры онлайн, приятно видеть игроков в хорошей форме. Эти старты определяют окончательный состав сборной России по следж-хоккею и должны проводиться на должном уровне», — замечает Эдуард Исаков.

«В этом сезоне впервые всероссийские старты по следж-хоккею проходят в три этапа. И это большой плюс в плане получения игровой практики, которой катастрофически не хватает», — подчеркнул парламентарий.

Эдуард Исаков посетил матч по слеш хоккею

Вместе с тем, Эдуард Исаков высказался против объединения двух этапов соревнований. Команды за 22 дня сыграют 14 игр. «Ведь задача — не просто провести соревнования для галочки, а посмотреть мастерство игроков, подготовить их к Чемпионату мира».

По итогам Чемпионата России по следж-хоккею Эдуард Исаков планирует встретиться с вице-президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым и обсудить подготовку к Чемпионату мира по следж-хоккею группы А, который пройдет в июне в Чехии, чтобы обсудить вопросы подготовки сборной команды к предстоящим соревнованиям.

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