Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата18.03.2021 03:30

90 лет со дня рождения Владимира Васильева

Сегодня, 18 марта 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения специалиста в области космического приборостроения, лауреата Государственной и Ленинской (1988) премий СССР Владимира Павловича Васильева.

Владимир Павлович окончил радиотехнический факультет Московского энергетического института: радио-инженер (1954); д.т.н. (1967), профессор (1972). С 1954 по 1961 гг. — научный сотрудник НИИ Военно-топографической службы Министерства обороны СССР. Занимался разработкой высокоточных оптических и радиочастотных дальномеров.

С 1962 по 1998 гг. — в Российском НИИ космического приборостроения, г. Москва: начальник лаборатории, отдела, начальник отделения — зам. главного конструктора, главный научный сотрудник — зам. главного конструктора. Внес вклад в разработку измерительных систем с применением лазерной техники, когерентной и нелинейной оптики, в разработку волоконно-оптических систем передачи информации, систем передачи информации в оптическом диапазоне длин волн для космических и наземных комплексов.

С 1962 г. — в ОАО «НПК «Системы прецизионного приборостроения», г. Москва: зам. генерального конструктора, главный научный сотрудник. Лауреат Государственной (1977) и Ленинской (1988) премий СССР.

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