А. Майоров: Мы поддерживаем установление преимущественного права на заключение договоров на 25 лет по рыболовным участкам в прибрежных регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Новые поправки в законодательство решают задачи по повышению инвестиционной привлекательности рыболовства, считает глава Комитета СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание по вопросу «Совершенствование норм по предоставлению рыболовных участков».

По результатам обсуждения сенаторы приняли решение подготовить отдельный проект федерального закона об установлении преимущественного права на заключение договоров на срок 25 лет.

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Алексей Майоров отметил, что, по данным Росрыболовства, в реках, озерах и морских водах страны за пользователями закреплено более 12,5 тыс. рыболовных участков, в том числе для осуществления рыболовства лососевых видов рыб – около 2,8 тысяч. В дальневосточных и северных регионах России участки находятся вдали от крупных городов – вблизи сел и рабочих поселков на побережье с населением более 100 тысяч человек. Как правило, большинство договоров пользования рыболовными участками заключены с представителями малого и среднего бизнеса, который обеспечивает занятость местного населения при добыче рыбы и ее переработке. Другой работы в таких населенных пунктах просто нет.

Для рыболовных участков, используемых для добычи анадромных видов рыб в основном отраслевом законе необходимо прямо указать период, на который будет заключаться договор – 25 лет

По словам главы Комитета СФ, в целях сохранения поселений, расположенных на удаленных прибрежных территориях и предотвращения дополнительного массового оттока населения из указанных регионов важно закрепить право для лиц, выполнивших свои обязательства по заключенным договорам пользования участками для промышленного рыболовства по их перезаключению на новый срок без проведения конкурса. «Кроме того, для рыболовных участков, используемых для добычи анадромных видов рыб в основном отраслевом законе необходимо прямо указать период, на который будет заключаться договор – 25 лет», — подчеркнул сенатор.

Глава Комитета СФ напомнил, что в адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поступило обращение губернатора Камчатского края Владимира Солодова с просьбой поддержать внесение в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме» норм, предусматривающих перезаключение после окончания срока действия договоров пользования рыболовными участками на новый срок без конкурсов и в установления сроков заключения договоров пользования рыболовным участком на 25 лет, разработанных сенаторами Российской Федерации от прибрежных регионов.

Председатель Совета Федерации дала поручение Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитету по экономической политике и Комитету по бюджету и финансовым рынкам, рассмотреть это обращение и выработать предложения.

Алексей Майоров обратил внимание, что указанным законопроектом предусматривается проведение аукционов в электронной форме в отношении вновь сформированных договоров пользования рыболовным участком. На участки, которые предоставлены по результатам конкурсов, это требование не распространяется.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Борис Невзоров и Сергей Рябухин

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Сергей Митин

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Алексей Майоров

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Борис Невзоров

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«В отзыве на законопроект наш Комитет отмечал целесообразность системного подхода при установлении правового регулирования в части заключения договоров пользования рыболовными участками, в том числе необходимость введения единообразия при установлении сроков заключения таких договоров, а также введение преимущественного права на их заключение, после окончания срока их действия, на новый срок без конкурсов», — пояснил парламентарий.

По словам главы Комитета СФ, новые поправки в законодательство должны решить задачи по повышению инвестиционной привлекательности рыболовства, возникновению условий для долгосрочного планирования в данном виде деятельности, обновления и модернизации основных производственных фондов и объектов инфраструктуры, решению социальных задач на уровне регионов.

«Необходимость таких изменений в законодательство обсуждалось на заседании рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, а также на заседании нашего Комитета и были поддержаны».

В мероприятии приняли участие первый член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров, НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края эксперты.

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