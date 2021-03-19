А. Яцкин: Подавляющее большинство онкобольных детей сегодня можно полностью вылечить. Значит, мы обязаны это сделать

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая провели заседание Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области члены Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области и Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области депутаты Государственной Думы, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, представители законодательных (представительных) органов государственной власти 73 субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти, эксперты.

Участники обсудили задачи органов государственной власти субъектов Федерации в сфере общего образования и вопросы организации единой системы оказания онкологической помощи детям.

По словам Андрея Яцкина, в современных условиях подавляющее большинство онкобольных детей можно полностью вылечить. «Значит, мы обязаны это сделать», — подчеркнул первый вице-спикер СФ. Он назвал приоритетной задачу обеспечения доступности ранней высокотехнологичной диагностики и лечения детей в каждом без исключения регионе страны.

Особый акцент Андрей Яцкин сделал на лекарственном обеспечении. «Любые правовые барьеры для обеспечения лекарствами детей должны быть законодательно устранены. Родители не должны ввозить жизненно важные для их детей препараты как контрабанду».

Касаясь проблематики общего образования, Андрей Яцкин подчеркнул, что глобальная конкуренция в мире – это, прежде всего, соперничество национальных образовательных систем. «Любые дискуссии о повышении эффективности российской системы общего образования должны начинаться с вопросов дальнейшего повышения социального статуса и уровня жизни учителя на всей территории страны».

Высокий социальный статус учителя должен выражаться в оплате труда педагогов, для этого нужно обеспечить необходимую финансовую поддержку регионов, подчеркнул Андрей Яцкин.

В числе важнейших приоритетов первый вице-спикер СФ назвал сохранение ценностной основы и традиций российской школы, возвращение ей воспитательной функции одновременно с ее цифровизацией и адаптацией к потребностям новой экономики.

Нужна экосистема, где звено среднего профессионального образования сопряжено с предприятиями реального сектора регионов

Неотъемлемой составляющей работы, полагает сенатор, должна стать перезагрузка среднего профессионального образования как кузницы профессионалов для новой экономики. «Нужна экосистема, где звено среднего профессионального образования сопряжено с предприятиями реального сектора регионов».

Андрей Яцкин

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Лилия Гумерова

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Татьяна Кусайко

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Юрий Архаров

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

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Андрей Яцкин

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Андрей Яцкин высказался за переход к единым региональным стандартам школьного питания и безопасности в школах, отметив, что в этой работе необходим учет лучших региональных практик.

Ирина Яровая подробно остановилась на вопросе обеспечения качества детского питания, мониторинге исполнения закона о школьном питании. Вице-спикер СФ также подняла проблемы чрезмерной нагрузки учителей, здоровья детей, организации эффективной онкологической помощи. Ирина Яровая выступила с предложениями о создании в десяти субъектах РФ референс-центров детской онкологии, формировании единого регистра онкобольных детей, регулировании правового статуса препаратов, необходимых для их лечения.

Сергей Кравцов проинформировал о ситуации в системе школьного образования и текущих проблемах, остановился на реализации принятого законодательства в сфере образования, положений Майского указа Президента РФ. Министр поднял вопросы материально-технического оснащения школ, организации внеурочной работы.

Лилия Гумерова затронула темы организации доступного дополнительного образования в общеобразовательных школах и подготовки специалистов в сфере детского питания. По словам сенатора, такие специалисты обязательно должны быть в школах и муниципалитетах.

Михаил Мурашко остановился на вопросах организации онкологической помощи, включая организацию детских онкоцентров и введения новой специальности «детский онколог». Министр рассказал о повышении качества оказания медицинской помощи, стандартизации работы федеральных и региональных клиник.

Татьяна Кусайко рассказала о подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств. Сенатор поддержала предложение об установлении законодательной возможности использования лекарственных препаратов «офф-лейбл» в лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в интересах излечения ребенка.

Состоялась содержательная дискуссия с участием парламентариев, представителей профильных министерств и ведомств, представителей регионов, экспертного сообщества.

По итогам обсуждения в ходе заседания Президиума Совета законодателей будут подготовлены Рекомендации в адрес Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти по совершенствованию законодательства, правоприменительной практике принятых документов.

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