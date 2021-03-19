Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#Космодромы#Байконур#CAS50019.03.2021 09:20

Байконур работает по графику резервного дня

На космодроме Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и кластером попутных полезных нагрузок по коммерческой программе компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Сегодня, 19 марта 2021 года, резервный день в подготовке ракеты космического назначения на стартовом комплексе площадки № 31.

Вчера прошли работы по графику второго стартового дня, которые завершились проведением генеральных испытаний — проверкой функционирования всех систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя от стартового устройства и её полета до отделения орбитального блока. Сегодня пройдут «проливки» проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка носителя компонентами топлива.

Предстоящей ночью специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы на стартовом комплексе «Восток» по программе пускового дня. Кроме того, 20 марта в 05:00 по московскому времени состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем, разгонным блоком и космическими аппаратами в течение трех стартовых дней. Комиссия должна оценить готовность изделия к заправке компонентами топлива и ее пуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту запланирован в 09:07 по московскому времени 20 марта 2021 года.

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