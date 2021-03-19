«Газпром» и ТМК обсудили сотрудничество компаний после объединения ТМК и ЧТПЗ

Source: Gazprom in Russian

Релиз

19 марта 2021, 19:30

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

В ходе встречи Дмитрий Пумпянский рассказал Алексею Миллеру об итогах сделки по приобретению ТМК ряда активов ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).

Стороны обсудили вопросы долгосрочного взаимодействия. В частности, речь шла о возможностях объединенной компании по обеспечению потребностей «Газпрома» в части трубной продукции: поставок труб для строительства скважин и транспортировки углеводородов, а также услуг по техническому, сервисному и ремонтному обслуживанию на протяжении всего жизненного цикла поставляемых труб.

Справка

В марте 2021 года ПАО «ТМК» объявило о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» у контролирующего акционера Андрея Комарова.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ».

Управление информации ПАО «Газпром»

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