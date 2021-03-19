Source: Russia Federal Space

ЦЭНКИ. Завершена поставка баллонов для сжатых газов для КРК «Амур» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Ангара

19.03.2021 10:50

Завершена поставка баллонов для сжатых газов для КРК «Амур»

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в состав Госкорпорации «Роскосмос», завершил поставку баллонов высокого давления системы хранения и выдачи сжатых газов для космического ракетного комплекса «Амур» космодрома Восточный. Поставка крупногабаритных баллонов массой свыше 4 тонн и длиной более 6 метров на космодром началась в июле 2020 года.

За 8 месяцев специалистами Космического центра «Восточный» (филиал ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») было принято и разгружено порядка 1 780 баллонов. Их разместили на специально подготовленной площадке для хранения технологического оборудования на стартовом комплексе «Ангара». Первая партия баллонов для сжатых газов была направлена на дооснащение систем технического комплекса, которые в перспективе обеспечат проверки ракеты-носителя «Ангара-А5» при сборке и испытаниях.

Работы по монтажу баллонов в Энергоблоке уже завершены, в настоящее время идет обвязка технологическими трубопроводами. Основной объем баллонов высокого давления будет задействован в централизованном сооружении стартового комплекса для обеспечения работ по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Ангара-А5» и её модификаций. В данный момент подрядной организацией выполняются работы по укрупнённой сборке металлоконструкций под установку баллонов высокого давления. После завершения строительных работ и передачи сооружения под монтаж технологического оборудования, специалисты подрядной организации ЦЭНКИ приступят к монтажу системы хранения и выдачи сжатых газов.

Наземное технологическое оборудование для стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур» поступает в филиал ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» с сентября 2018 года. Для его хранения подготовлены специальные места хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м², а также на самом стартовом комплексе.

Новости

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

✖ ОтменитьОтправить ➤

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+Enter”.

↑

MIL OSI