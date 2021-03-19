Source: Russia Federal Space

#РКС#Архимед19.03.2021 14:50

Инновационные разработки РКС покажут на салоне изобретений «Архимед»

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на XXIV Московском международном салоне изобретений «Архимед-2021» представит новейшие технологии дистанционного зондирования Земли и геоинформационные сервисы, а также современные приборы, системы и микроэлектронные компоненты, применяемые в космическом приборостроении. Салон пройдет в Москве с 23 по 26 марта 2021 года.

В этом году холдинг «Российские космические системы» представит системы информационно-аналитического мониторинга водных биологических ресурсов, космического мониторинга хозяйственной деятельности и обеспечения потребителей точными навигационными данными. Будут продемонстрированы возможности комплекса информационных отраслевых сервисов «Цифровая Земля» и геоинтеграционной платформы «Геотрон» — она упрощает сбор ретроспективной и актуальной информации о территории и объектах инфраструктуры.

Среди представленных на салоне разработок холдинга — 17 изобретений. Это новаторские конструктивные и схемотехнические решения, а также новые технологии, применение которых выведет бортовую аппаратуру космических аппаратов на новый технологический уровень.

Представленные инновационные СВЧ-платы и СВЧ-фильтры позволят уменьшить габариты, повысить надежность и характеристики микроэлектронных изделий для космических аппаратов. Технология их изготовления апробирована и ориентирована на использование отечественных материалов. Это — разработки авторского коллектива во главе с Андреем Жуковым, который более 30 лет работает в РКС и является автором 69 изобретений, охраняемых патентами России, США, Японии, Китая, Кореи и Европейского патентного ведомства.

Высокотехнологичную разработку, которая позволит повысить точность волоконно-оптических гироскопов для навигационных систем различного применения, продемонстрирует коллектив авторов Научно-производственного объединения измерительной техники в составе Алексея Грабова, Елены Ковылевой и Владимира Суханова. Один из авторов проекта — ведущий специалист Елена Ковалева — 13 лет работает в НПО ИТ, основное направление ее работы — разработка бесплатформенных инерциальных блоков на основе волоконно-оптических гироскопов. Все представленные изобретения уже в ближайшем будущем планируется использовать для создания перспективных космических приборов и систем.

Руководитель патентно-лицензионной службы РКС Василий Саранцев: «На протяжении лет „Архимед“ остается для нас одним из наиболее эффективных форумов продвижения инноваций. Конструкторы и ученые холдинга космического приборостроения представят на салоне свои разработки, а также обсудят вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности с коллегами-изобретателями и экспертами. Наши разработки привлекают повышенное внимание посетителей „Архимеда“ и экспертного сообщества, а корпоративный товарный знак РКС прочнее ассоциируется у посетителей и экспертного сообщества с инновационной направленностью».

Разработки холдинга РКС традиционно получают высокие оценки экспертного сообщества и международного жюри салона «Архимед». С 2012 по 2020 год изобретатели РКС награждены 29 золотыми, 34 серебряными и 23 бронзовыми медалями, а также неоднократно отмечались специальными призами салона «Архимед».

В РКС действует корпоративная программа поощрения и поддержки изобретателей. Сегодня в активе «Российских космических систем» — 168 патентов на изобретения, 31 патент на полезные модели и 217 свидетельств о государственной регистрации компьютерных программ и других результатов интеллектуальной деятельности. Разработки компании регулярно получают государственные, региональные награды, а также дипломы и медали крупнейших профильных форумов и организаций. Многие новаторы и изобретатели холдинга отмечены государственными и ведомственными наградами. Сотрудники РКС Константин Свиридов и Владимир Ватутин являются «Заслуженными изобретателями Российской Федерации», Андрей Жуков — «Почетным изобретателем города Москвы».

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