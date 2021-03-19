И. Петина: Законотворческий процесс невозможен без участия молодых законодателей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела рабочую встречу с представителями Рязанской области в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области провела рабочую встречу с представителями региона в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.

В беседе с сенатором участвовали член Комитета ПМЗ по науке, образованию и культуре Вадим Мишин и член Комитета ПМЗ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Павел Грибков.

Ирина Петина провела рабочую встречу с представителями региона в Палате молодых законодателей при Совете Федерации

На встрече обсуждались вопросы изменения законодательства, связанные с обеспечением жилыми помещениями инвалидов, в том числе инвалидов детства, граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание.

Рассматривались также предложения о мерах поддержки педагогических работников, изучении в школах наследия отечественного кинематографа и проведении трансляций патриотических фильмов в учебных заведениях, о реформировании системы местного самоуправления.

Ирина Петина провела рабочую встречу с представителями региона в Палате молодых законодателей при Совете Федерации

Молодые законодатели высказались за усиление в образовательных учреждениях воспитательной функции и вовлечение молодежи в общественную жизнь региона. Сенатор выразила мнение, что проблемы могут быть решены только при их комплексной проработке совместно с органами исполнительной власти области.

«Инициативы Палаты молодых законодателей актуальны и являются результатом кропотливой работы ее членов, разработаны и сформулированы в интересах региона и страны», — отметила Ирина Петина.

Подводя итоги встречи, парламентарий подчеркнула высокую значимость работы ПМЗ в законотворческом процессе, выразила уверенность в эффективности реализации совместных инициатив.

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