На коллегии Минспорта России обсудили подготовку российских спортсменов к Играм XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийским летним играм в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 марта, на заседании коллегии Министерства спорта Российской Федерации был рассмотрен вопрос о заключительном этапе подготовки спортивных сборных команд России к Играм XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийским летним играм в Токио (Япония).

Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов рассказал о том, как проходит подготовка российских спортсменов к Играм XXXII Олимпиады.

«На данный момент российские спортсмены завоевали 146 лицензий (115 личных и 31 командную) для участия в Играх в 22 видах спорта. Всего это 198 человек – достаточно большая группа спортсменов. В этом году до начала Игр-2021 состоятся ещё 24 квалификационных турнира по 20 видам спорта, из них два чемпионата мира, два чемпионата Европы и пять Кубков мира. Мы надеемся, что будет завоёвано максимально возможное количество лицензий», – отметил директор Департамента.

Не прошли отбор на Игры спортсмены в девяти видах спорта: баскетбол (женщины), водное поло (мужчины), бейсбол, гандбол (мужчины), гольф (мужчины), софтбол, регби-7 (мужчины), футбол, хоккей на траве. «При этом в четырёх видах спорта – бейсболе, софтболе, футболе, хоккее на траве – ситуация хроническая, на предыдущих Играх мы также не были представлены в этих видах. Мы понимаем, что нужно сделать для исправления ситуации, ведётся активная работа, приняты серьёзные меры на федеральном уровне, – подчеркнул Алексей Морозов. – В баскетболе, водном поло, гандболе, гольфе и регби-7 ещё есть возможность пройти олимпийский отбор в отдельных дисциплинах».

В расширенный список российских спортсменов, готовящихся к Играм, вошли 1124 человека из 64 субъектов Российской Федерации. «Мы надеемся, что этим спортсменам будут созданы все условия для подготовки, в том числе на местах», – подчеркнул Алексей Морозов. Он также сообщил, что сборные команды России ведут подготовку к Олимпиаде на федеральных базах «Новогорск», «Озеро Круглое», «Юг Спорт», «Крымский» и «Ока».

«Задействованы также базы в Санкт-Петербурге, Омске, Иркутске. У нас большая география баз на Дальнем Востоке, где будет проходить финальный этап подготовки к Играм, – Владивосток, Улан-Удэ, Хабаровск, Уссурийск. Работа по их оснащению ведётся с 2019 года. Закуплено всё необходимое оборудование, проработана логистика. Сборные будут обеспечены всеми условиями для подготовки на последнем этапе», – заявил директор Департамента.

Алексей Морозов также рассказал о возможных рисках, связанных с эпидемиологической обстановкой в сборной команде России при подготовке к Олимпиаде. «С мая на базах ежедневно находятся 1500 спортсменов. За весь этот период были зафиксированы 286 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Три недели назад у нас был небольшой праздник. Мы зафиксировали, что в течение двух недель на наших базах не было ни одного случая заражения. Это была маленькая победа! Думаю, с проведением вакцинации количество заболевших будет ещё больше сокращаться», – подчеркнул Алексей Морозов.

Директор по спорту – руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин отметил, что пока слишком мало российских спортсменов прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Вакцинация не является обязательным условием для въезда в Японию и участия в Играх. С другой стороны в последних документах МОК присутствует настойчивая рекомендация по вакцинации перед Играми. ФМБА располагает мощностями для вакцинации всех членов сборных команд страны. Тем не менее, по моей информации, этой возможностью воспользовались только 20 человек. Призываю всех руководителей федераций обратить на это особое внимание. Тем более, у нас уже есть прецеденты, когда коронавирусная инфекция помешала спортсменам и тренерам принять участие в квалификационных соревнованиях», – заявил представитель ОКР.

«На сегодняшний день провакционировано даже меньше, чем 20 – 18 спортсменов, – сказала заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Юлия Мирошникова. – На следующую неделю заявлены ещё 60 человек. Нас это не может устраивать. Это даже не 10% от заявленной численности. У нас остался месяц, чтобы успеть провакцинировать как можно большее количество спортсменов».

Директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов сообщил о ходе подготовки российских спортсменов к XVI Паралимпийским летним играм.

«В настоящее время российские спортсмены завоевали 136 лицензий в 13 видах спорта: волейбол сидя (мужчины, женщины), голбол (женщины), велоспорт, стрельба из лука, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, бочча, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, лёгкая атлетика, тхэквондо, конный спорт, – отметил Максим Уразов. – Количество человек, завоевавших лицензии, – 174 из 270 потенциальных участников Игр».

«Не прошли отбор спортсмены в трёх видах спорта: регби на колясках, баскетбол на колясках, футбол 5х5. Важно, что все квоты, завоёванные российскими спортсменами для участия в Играх в Токио до изменения квалификационных критериев, сохраняют своё действие. Планируется, что российские спортсмены примут участие в 19 видах спорта из 22», – сказал директор Департамента.

На заключительном этапе подготовки к Играм паралимпийцы будут использовать базы на Дальнем Востоке. «Половина команды планирует провести заключительный этап подготовки к Паралимпиаде на Дальнем Востоке, в частности, в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Улан-Удэ. Со стороны Министерства спорта будут предприняты все усилия по созданию необходимых материально-технических и организационных условий подготовки и успешного выступления спортсменов на Паралимпийских играх», – подчеркнул Максим Уразов.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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