Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Попечительского совета Фонда Горчакова.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Мероприятие состоялось под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Был представлен отчетный доклад о работе Фонда Горчакова в 2020 году.

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В ходе заседания Константин Косачев проинформировал участников об итогах состоявшейся 24 февраля встречи Председателя Правительства Российской Федерации с членами Совета палаты.

Константин Косачев отдельно остановился на вопросе о необходимости организации системы мониторинга трудоустройства на территории Российской Федерации и других государств иностранных граждан, получивших высшее образование в российских вузах.

«Необходимо наладить системную аналитику эффективности данной работы и получить ответы на такие вопросы, как доля иностранных студентов, либо возвращающихся в свои страны, либо остающихся в России, их дальнейшая профессиональная, общественная и политическая востребованность, а в конечном счете — реальная отдача от этой работы для нашей страны», – сказал сенатор. Он отметил, что соответствующее поручение уже дано Председателем Правительства РФ профильным министерствам и ведомствам.

Константин Косачев принял участие в заседании Попечительского совета Фонда Горчакова

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Константин Косачев принял участие в заседании Попечительского совета Фонда Горчакова

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Константин Косачев

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Константин Косачев принял участие в заседании Попечительского совета Фонда Горчакова

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Константин Косачев предложил руководству Фонда Горчакова совместно с профильными министерствами и ведомствами подключиться к разработке такой мониторинговой системы, что нашло поддержку среди участников мероприятия.

Фонд Горчакова создан распоряжением Президента России в 2010 году. В задачи Фонда входит поощрение развития сферы публичной дипломатии и содействие формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.

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