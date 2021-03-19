О встрече Посла Беларуси А.Равкова с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
19 марта 2021 г.
18 марта 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрея Равкова с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой.
Фото: Пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-азербайджанского межпарламентского сотрудничества, включая вопросы активизации взаимодействия между депутатскими группами дружбы и дальнейшего укрепления взаимной поддержки в рамках международных парламентских структур.
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