О встрече Посла Беларуси А.Равкова с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

19 марта 2021 г.



18 марта 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрея Равкова с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой.

Фото: Пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-азербайджанского межпарламентского сотрудничества, включая вопросы активизации взаимодействия между депутатскими группами дружбы и дальнейшего укрепления взаимной поддержки в рамках международных парламентских структур.

версия для печати

MIL OSI