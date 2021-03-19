О. Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

Source: Russia – Council of the Federation

Работники жилищно-коммунального хозяйства выполняют значимую работу по улучшению качества жизни населения, отметил сенатор.

В Пензе прошло торжественное открытие обновленной Галереи Почета работников жилищно-коммунального хозяйства.

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Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области подчеркнул, что работники жилищно-коммунального хозяйства выполняют значимую работу по улучшению качества жизни населения. «От эффективности вашей деятельности зависит социальное самочувствие в обществе, настроение наших граждан, отношение к органам власти на местах, в регионе и стране в целом», — отметил сенатор.

Как рассказал Олег Мельниченко, в Пензенской области продолжается процесс модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках программных мероприятий «Чистая вода» и «Водоотведение» в прошлом году выполнены работы на 145 объектах, установлено более 2 тыс. новых приборов освещения в 57 муниципальных образованиях, продолжается обновления систем теплоснабжения и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

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Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

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Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

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Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

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Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

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Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

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Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии обновлённой Галереи Почета работников ЖКХ в Пензе

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В текущем году на территории 35 муниципальных образований Пензенской области планируется благоустроить 59 объектов, включая 21 дворовую территорию и 38 общественных пространств. Работы будут проведены в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках мероприятия 20 передовикам производства и руководителям 10 организаций, показавших высокие результаты деятельности по итогам работы за 2020 год, были вручены Свидетельства о занесении на Галерею Почета. Кроме того, наиболее отличившиеся представители профессионального сообщества были награждены Почетными грамотами и благодарностями губернатора, регионального парламента, главного федерального инспектора, городской думы, администрации Пензы.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин вручил награды работникам жилищно-коммунального хозяйства.

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