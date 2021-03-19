Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Союз МС-1819.03.2021 20:13

Перелёт с причала на причал

Сегодня, 19 марта 2021 года, в соответствии с российской программой полета Международной космической станции транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-17» был успешно перестыкован с Малого исследовательского модуля «Рассвет» на Малый исследовательский модуль «Поиск», чтобы освободить место для корабля с очередной экспедицией на МКС. Операции по расстыковке, автономному полету и стыковке прошли в штатном режиме с использованием системы ручного управления.

За несколько часов до расстыковки экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова (командир МКС-64), Сергея Кудь-Сверчкова (бортинженер МКС-64), а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс (бортинженер МКС-64) перешёл в корабль и закрыл переходные люки. После необходимых проверок герметичности стыка и проведения подготовительных операций экипаж приготовился к предстоящей расстыковке.

В 19:38:31 по московскому времени корабль «Союз МС-17» отделился от Международной космической станции и затем отошёл от неё на расстояние около 40 метров. Совершив облёт МКС, корабль в 20:12:33 мск причалил к стыковочному узлу модуля «Поиск». Операции по отводу корабля «Союз МС-17», облёту её и последующей стыковке выполнял его командир — космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков с помощью системы ручного управления. Время нахождения пилотируемого корабля в автономном полёте составило 34 минуты. После выравнивания давления экипаж в период с 22:10 — 22:30 мск проверит герметичность стыка, откроет люки и вернется обратно на борт Международной космической станции.

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«Перестроение» на МКС выполнено с целью освобождения стыковочного узла на исследовательском модуле «Рассвет» для приема пилотируемого корабля «Союз МС-18», запуск которого запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур. Одновременное нахождение в составе российского сегмента МКС сразу двух кораблей «Союз МС» обеспечивает проведение прямой передачи смены длительных экипажей МКС-64 и МКС-65.

Перестыковка корабля «Союз МС-17» также обусловлена необходимостью проведения выхода экипажа в открытый космос (ВКД-48) с целью завершения подготовки к отстыковке и уводу от модуля «Пирс» для последующей стыковки на его место лабораторного модуля «Наука». При проведении ВКД-48 планируется использовать в качестве шлюзового отсека модуль «Поиск». Наиболее рационально, в части действий экипажа МКС, и безопасно, в части парирования возможных нештатных ситуаций при обратном шлюзовании, выполнение ВКД-48, когда в качестве резервного шлюза используется переходный отсек служебного модуля, а корабль, на котором прилетел экипаж, выполняющий ВКД, пристыкован к модулю «Рассвет».

В данный момент на Международной космической станции, помимо Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс, находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. 9 апреля к ним присоединятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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