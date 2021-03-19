Правительство России внесло изменения в условия отбора проектов модернизации ТЭС

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 марта. – Правительство России опубликовало Постановление о внесении изменений Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, касающееся проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС).

Согласно Постановлению, срок проведения отбора проектов модернизации ТЭС на 2027 год и дополнительных отборов проектов модернизации с применением инновационного энергетического оборудования на 2027-2029 годы перенесён с 1 апреля на 1 мая 2021 года.

Предельный размер суммарной мощности проектов модернизации с применением инновационного энергетического оборудования установлен на уровне 1610 МВт по двум ценовым зонам оптового рынка. Таким образом, в целях создания дополнительных мер развития отечественного машиностроения, в том числе газовых турбин большей мощности, Правительством России предусмотрен отбор проектов модернизации ТЭС с применением до двух газовых турбин с мощностью в диапазоне от 65 МВт до 80 МВт, до трёх газовых турбин с мощностью в диапазоне от 100 МВт до 130 МВт и до четырёх газовых турбин с мощностью в диапазоне от 150 МВт до 190 МВт в указанные сроки их реализации. Принятое решение позволит снизить стоимостную нагрузку на потребителей и при этом обеспечить поддержку отечественного энергомашиностроения.

Также Постановлением предоставлена возможность вывода генерирующих объектов (одного или нескольких) из эксплуатации на одной электростанции и ввода новых объектов на иной электростанции собственника, расположенной в той же ценовой зоне оптового рынка.

Предельный размер капитальных затрат для проектов модернизации ТЭС с применением инновационных газовых турбин мощностью не менее 100 МВт установлен на уровне 73 437 рублей за 1 кВт (индексация значения 70 000 рублей за 1 кВт, установленного для отбора в 2020 году), мощностью менее 100 МВт – 100 000 рублей за 1 кВт.

18.03.2021

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