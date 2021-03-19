Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Республика Беларусь19.03.2021 22:50

Роскосмос и НАН Беларуси провели совещание по развитию сотрудничества

18-19 марта 2021 года в Минске Госкорпорация «Роскосмос» и Национальная академия наук (НАН) Беларуси провели заседание совместной российско-белорусской рабочей группы по содержанию перспективных программ Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь и развитию сотрудничества между организациями Госкорпорации «Роскосмос» и НАН Беларуси.

Это первое заседание Рабочей группы, состоявшееся после длительных карантинных ограничений 2020-2021 годов, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В ходе совещания стороны рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества России и Беларуси в космической сфере, в том числе касающихся реализации программ Союзного государства по космической тематике.

Обсуждались качество выполнения работ и различные аспекты внедрения на предприятиях России и Беларуси результатов, полученных в рамках завершенной в 2020 году программы Союзного государства «Технология-СГ», а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках выполняемой в настоящее время научно-технической программы «Интеграция-СГ», а также концепции трёх перспективных программ — «Комплекс-СГ» с реализацией в период 2022-2026 гг., также «Ресурс-СГ» и «Космодозор-СГ» с реализацией в период 2023-2027 гг.

В частности, программа «Комплекс-СГ» находится в наибольшей степени готовности и предусматривает, в том числе, создание экспериментальных технологических образцов малоразмерных космических аппаратов для отработки технологий функционирования многоспутниковых космических систем наблюдения поверхности Земли и околоземного космического пространства.

В ходе заседания также обсуждались перспективы сотрудничества по обеспечению функционирования совместной российско-белорусской орбитальной группировки космических аппаратов и обмена данными дистанционного зондирования Земли, планы по проведению в текущем году VIII Белорусского космического конгресса и другие вопросы. Участники совещания отметили конструктивный настрой и результативность в решении ряда сложных вопросов, затрагивающих двустороннее сотрудничество России и Беларуси в космической отрасли.

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