Source: Russia – Council of the Federation

В повестке дня – вопросы, которые будут вынесены на предстоящее заседание Совета ПА ОДКБ.

Сенаторы РФ приняли участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству

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Вадим Деньгин

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Сенаторы РФ приняли участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству

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Ольга Ковитиди

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Баир Жамсуев

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Вадим Деньгин и Баир Жамсуев

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Сенаторы РФ приняли участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству

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Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым и член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области приняли участие внеочередном заседании Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

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Мероприятие в режиме видео-конференц-связи состоялось в преддверии предстоящего 31 марта в Душанбе выездного заседания Совета ПА ОДКБ.

На повестку дня нынешнего заседания Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству вынесены вопросы о проекте Заявления Совета ПА ОДКБ о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств – членов Организации и о предложениях по внесению дополнений в Программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов Организации на 2021–2025 годы.

Сенаторы Российской Федерации поддержали обсуждаемые вопросы.

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