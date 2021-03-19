Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Владимир Матвейчук#Корпоративная Академия Роскосмоса19.03.2021 04:45

Состоялась рабочая сессия по проработке HR-стратегии Роскосмоса до 2030 года

Директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» провел рабочее совещание с руководителями служб по управлению персоналом ключевых предприятий российской ракетно-космической промышленности. На совещании прорабатывались вопросы формирования новой отраслевой НR-стратегии.

Мероприятие было организовано и проведено на базе учебного центра ИПК МАШПРИБОР Корпоративной академией Роскосмоса 17 марта 2021 года. Предваряя данное мероприятие, Владимир Матвейчук, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос», отметил, что выработка эффективной HR-стратегии является важнейшим шагом на пути к достижению стратегических целей, поставленных перед космической отраслью.

Участники сессии совместно с экспертами Академии Роскосмоса проработали основные темы, применив современные инструменты процесса декомпозиции целей, сформулированных в стратегии Госкорпорации «Роскосмос». По итогам были определены приоритетные стратегические направления и сформулированы проекты для их достижения в области управления человеческим капиталом до 2030 года.

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