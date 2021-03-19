Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша20.03.2021 01:30

Центр Келдыша принял участие в XLVIII Международной конференции по физике плазмы и управляемому синтезу

В городе Звенигороде прошла Конференция по физике плазмы и управляемому синтезу, которую ежегодно проводят Научный совет Российской академии наук по физике плазмы и Научный совет РАН по комплексной проблеме «Физика низкотемпературной плазмы».

В рамках секции «Физические основы плазменных и лучевых технологий» старшим научным сотрудником Исследовательского центра имени М.В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Алексеем Туркиным был представлен доклад «Генераторы электронного пучка на основе открытого разряда с убеганием электронов с продувом газа через разрядный канал».

В докладе был рассмотрен способ повышения эффективности генерации электронных пучков в воздухе с помощью стационарного открытого разряда с убеганием электронов за счет модификации конструкции генератора электронных пучков. Данная технология применима для решения задач по конверсии газа, обработки металлов и диэлектриков накачки лазеров.

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