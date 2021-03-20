Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос Пусковые Услуги#Космодромы#Байконур20.03.2021 05:30

Байконур готовится к запуску 38 космических аппаратов

Несмотря на субботний выходной день, на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к коммерческому запуску компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Технологический процесс подготовки к пуску ракеты космического назначения «Союз-2.1а» идет строго в соответствии с графиком.

Так, в 05:00 по московскому времени на космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором были рассмотрены результаты трехдневных испытаний на стартовом комплексе «Восток» ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту.

Заслушав доклады руководителей работ, члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и пуске, который должен состояться 20 марта в 09:07:12 мск. В соответствии с графиком работ в 05:30 мск совместный расчет организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступил к заправке изделия топливом. Окончание данной операции, отстыковка заправочных шлангов от ракеты и эвакуация заправочных агрегатов с т.н. «нулевой» отметки ожидается предварительно в 07:35 мск.

Прямая трансляция пуска будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 08:15 мск. Смотрите сегодня в эфире: интервью с заместителем начальника комплекса по разработке и адаптации средств выведения Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина Нурсултаном Жумахановым, генеральным директором компании «Главкосмос Пусковые услуги» Александром Серкиным, заместителем директора Московского института электроники и математики Андреем Абрамешиным и другими представителями ракетно-космической отрасли.

До пуска осталось:

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