Source: Russia Federal Space

#Роскосмос20.03.2021 19:25

Комиссия приняла решение о пуске РКН «Союз-2» 22 марта

На космодроме Байконур 20 марта 2021 года состоялось заседание комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения «Союз-2.1а» после выявленной сегодня утром технической неисправности. Заслушав доклады руководителей работ, члены комиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года.

В рамках первого коммерческого пуска компании «Главкосмос Пусковые Услуги» на околоземную орбиту будут запущены южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли GRUS из Японии, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Кроме того, ракеты-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» выведут первый спутник Высшей школы экономики ДЗЗ, CubeSat Образовательного центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт-Зоркий» российской компании «Спутникс» и другие. Всего на орбиту будут запущены 38 космических аппаратов из 18 стран мира.

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