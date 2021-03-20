Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1820.03.2021 18:35

Первый этап экзаменационных тренировок завершился у экипажей МКС-65

На тренажёре транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» экзамен сдавал основной экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Только в ходе тренировочного «полёта» экипаж узнал, какие нештатные ситуации смоделировали для них инструкторы Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Так, например, в циклограмму были введены: отказ автоматики системы терморегулирования, отказ системы сближения на дальности 20 метров и переход на ручное причаливание. Кроме того, экипажу Олега Новицкого пришлось столкнуться с такими ситуациями, как отказ системы стыковки и отказ вентилятора скафандра бортинженера на подготовке к расстыковке. Далее — негерметичность люка между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком, и дальнейшая разгерметизация спускаемого аппарата, приводящая к срочному спуску. В процессе снижения — отказ питания в трёх каналах прибора системы управления спуском.

Дублирующий экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Олега Артемьева и астронавта NASA Энн МакКлейн работал на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. Им также пришлось справляться с нештатными ситуациями: отсутствием связи между российским и американским сегментами МКС, отказом клапана при включении системы кислородообеспечения «Электрон», сбоем в работе ассенизационно-санитарного устройства. В ходе экзаменационной тренировки поступила рекомендация увести МКС от «космического мусора», и экипаж произвёл необходимые манёвры. Дублёры столкнулись и с так называемым неликвидируемым пожаром, таким, который не удаётся потушить, и приходится готовиться к спуску на Землю.

Конечно, алгоритм действий в подобных ситуациях экипажи неоднократно отрабатывают в процессе подготовки к полёту. Экзаменационные комплексные тренировки, пожалуй, самые ответственные. Они требуют от космонавтов не только знаний, но и способности сохранять хладнокровие, действовать быстро, слаженно и безошибочно. Оба экипажа получили от экзаменаторов «пятёрки», успешно справившись со всеми нештатными ситуациями.

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