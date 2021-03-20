Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#РКЦ Прогресс#Главкосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb20.03.2021 12:12

РН «Союз-2.1б» с КА OneWeb готова к вывозу на старт Восточного

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный совместный расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершил общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б». В соответствии с графиком состыкованы космическая головная часть (36 космических аппаратов OneWeb под обтекателем) и третья ступень с «пакетом» (первая и вторая ступени) ракеты-носителя.

В настоящее время ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат. Сегодня, 20 марта 2021 года, состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения о готовности её к вывозу на стартовый комплекс и проведению работ по подготовке к пуску.

Вывоз из монтажно-испытательного корпуса, установка ракеты-носителя в пусковое устройство и наезд мобильной башни обслуживания на стартовый стол будут выполнены 22 марта 2021 года. Запуск новой партии из 36 космических аппаратов спутниковой компании OneWeb запланирован на 25 марта 2021 года. Он станет вторым полностью коммерческим с космодрома Восточный.

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