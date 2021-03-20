Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1720.03.2021 18:17

Сергей Кудь-Сверчков: «на счету экипажа две стыковки «Союза» — в автоматическом и ручном режимах»

В пятницу, 19 марта 2021 года, состоялась перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-17» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей официальной странице ВКонтакте первую фотографию из спускаемого аппарата корабля во время автономного полета.

«Вчера вечером выполнили плановую перестыковку корабля „Союз МС-17“: отстыковались от модуля „Рассвет“, отлетели на 40 метров от станции, облетели ее и причалили к модулю „Поиск“.

Перестыковка необходима для обеспечения возможности стыковки следующего пилотируемого корабля к модулю „Рассвет“, а „Поиск“ после расстыковки нашего корабля можно было безопасно использовать для выхода в открытый космос.Перед расстыковкой мы расконсервировали корабль, привели все его системы в готовность так же, как это делается перед штатным спуском. А поскольку на российском сегменте станции никого не оставалось, то мы провели практически полную его консервацию с выключением систем и закрытием всех межмодульных и межкорабельных люков. Такое в прошлый раз делали довольно давно, например, когда станция была еще не обитаемой, а посещаемой.

Все прошло штатно. Командир выполнил работу превосходно! Теперь на счету экипажа две стыковки „Союза“ — в автоматическом и ручном режимах!»

В настоящее время экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию состоит из ее командира, космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, бортинженеров: космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на пилотируемом корабле Crew Dragon астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. На корабле «Союз МС-18» на МКС должны прилететь космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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