Совершенствование системы подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта рассмотрели на коллегии Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 марта, на заседании коллегии Министерства спорта Российской Федерации участники мероприятия обсудили совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта.

С докладом по теме повышения квалификации кадров в спортивной отрасли выступил директор Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта России Алексей Обвинцев.

«Достижение поставленных целей и решение задач в области физической культуры и спорта возможно только при наличии квалифицированных специалистов», – отметил он.

По программам среднего профессионального образования, направленного на подготовку учителей, тренеров и педагогов по физической культуре и спорту, а также адаптивной физической культуре в России обучается порядка 44 тысяч человек. «В 2020 году техникумами, колледжами, училищами олимпийского резерва выпущены 7700 человек. При этом набор прошлого года составил 12867 студентов. Это свидетельствует о востребованности данных программ», – подчеркнул директор Департамента.

Подготовка кадров с высшим образованием для спортивной отрасли проходит по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Минспорта России, Минобрнауки России и другой ведомственной принадлежности. Контингент обучающихся в прошедшем году составил более 50 тысяч студентов, из них за счёт федерального бюджета – 29,5 тысяч. Всего в прошлом году подготовлено 9800 выпускников с высшим образованием в сфере физической культуры и спорта.

«Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических кадров и важнейшей составляющей кадрового потенциала, – сказал Алексей Обвинцев. – Подготовка реализуется в очной и заочной формах по различным научным специальностям. Руководство и подготовку аспирантов и соискателей осуществляют ведущие учёные вузов. Выполняемые исследования являются значимой частью научной деятельности. В прошедшем году из 96 выпускников аспирантуры 39 защитили кандидатские диссертации».

В вузах Минспорта России сконцентрирован квалифицированный профессорско-преподавательский состав, в том числе 208 докторов наук, более 1100 кандидатов наук, 67 заслуженных тренеров СССР и России. Действуют пять диссертационных советов. В этом году вузами выполняются 62 темы прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта в рамках госзаказа.

В 2020-2022 годах в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» будет проведено обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 48,8 тысячи человек. В 2020 году проведено обучение по программам профессиональной переподготовки 3100 инструкторов по спорту и 1300 тренеров из 69 субъектов Российской Федерации. В 2021 году переподготовку пройдут более 24 тысяч человек.

В целях создания условий для подготовки в подведомственных вузах квалифицированных специалистов осуществляется строительство новых объектов образовательной и спортивной инфраструктуры.

«Для совершенствования системы профессионального образования в области физической культуры и спорта нужно решить ряд ключевых задач, – отметил Алексей Обвинцев. – Среди них: разработка и реализация вузами новых образовательных программ с учётом вновь вводимых профессиональных стандартов и кадровой потребности отрасли; современное техническое оснащение и методическое обеспечение образовательного процесса; интеграция исследовательской деятельности в научный процесс; создание современной системы непрерывного образования; расширение академической мобильности обучающихся, организация стажировок научно-педагогических работников и аспирантов; внедрение современных образовательных технологий; создание современной цифровой среды; повышение профессиональной квалификации профессорско-преподавательского состава и научных работников вузов; повышение численности профессорско-преподавательского состава вузов, имеющего ученые степени и звания; привлечение для работы в вузах лучших выпускников и перспективных молодых специалистов; сотрудничество с образовательными и научными организациями зарубежных стран; применение современных технологий профессиональной ориентации».

Алексей Обвинцев также подчеркнул, что для обеспечения потребности в специалистах по спортивной медицине планом мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года предусмотрено создание межвузовских экспериментальных факультетов для подготовки спортивных врачей совместно медицинскими и спортивными вузами. Апробирование таких образовательных программ проводится в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова совместно с Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Министерство спорта совместно с ФМБА планируют расширить реализацию программ на другие регионы и учебные заведения.

«Пристальное внимание сегодня уделяется дополнительному профессиональному образованию. В соответствии с поручением Председателя Правительства прорабатывается вопрос продления переподготовки и повышения квалификации кадров за счёт федерального бюджета до 2030 года. В рамках выполнения данного поручения планируется расширение спектра программ повышения квалификации тренеров и специалистов по таким видам спорта, как волейбол, плавание, баскетбол и ряду других», -– заявил директор Департамента.

«Вместе с тем в сфере физической культуры и спорта законодательно не установлены требования по качеству программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В числе задач – совершенствование кадрового обеспечения, создание условий обязательной экспертизы дополнительных профессиональных программ, их утверждение, а также введение федерального реестра программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров», – добавил он.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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