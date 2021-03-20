Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша20.03.2021 21:51

Центр Келдыша принял участие в Конференции по космическим двигателям (Space Propulsion Conference 2020+1)

В пятницу, 19 марта 2021 года, завершила свою работу 7-я Международная Конференция по Космическим Двигателям (7th Edition of Space Propulsion Conference 2021), организованная Ассоциацией Аэронавтики и Астронавтики Франции. Конференция прошла в онлайн-формате.

Заместитель начальника отделения Исследовательского центра имени М.В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Александр Солодухин в своем докладе рассказал об актуальных направлениях развития электроракетных двигателей, предназначенных для применения на борту современных и перспективных космических аппаратов различного назначения.

Была продемонстрирована возможность создания двигателей с замкнутым дрейфом электронов с высоким удельным импульсом, способных работать на альтернативных рабочих телах в широком диапазоне рабочих параметров.

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