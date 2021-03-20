Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1820.03.2021 11:46

Экипажи МКС-65 приступили к экзаменационным тренировкам

В субботу, 20 марта 2021 года, для экипажей 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию начались экзаменационные комплексные тренировки. Это завершающий этап сессии, в процессе которого оценивается готовность космонавтов и астронавтов к выполнению программы полёта в целом.

Экзаменационные тренировки разбиты на два этапа: в тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем, другой — выполняет задания на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. На втором этапе экипажи меняются местами. Первым к испытаниям на тренажёре транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» приступил основной экипаж МКС-65. Для командира экипажа, космонавта Роскосмоса Олега Новицкого это будет третий полёт, для бортинженера Петра Дуброва — первый, для бортинженера-2 Марка Ванде Хая — второй.

«Подготовка к длительной комической экспедиции МКС-65 носила особый характер. Длительное время американская сторона не могла принять решение и официально оформить обращение о включении в российские экипажи своих сограждан», — рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Сначала в качестве бортинженера-2 с экипажем Олега Новицкого к полёту готовился космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков, а дублировал его Дмитрий Петелин. Но в связи с тем, что вопрос замены российских космонавтов на их американских коллег уже находился в стадии обсуждения, астронавты NASA Марк Ванде Хай и его дублёр Энн МакКлейн тоже приступили к подготовке.

«Наши партнёрские отношения и понимание того, что российские и американские модули МКС должны быть резервированы на случай каких-то непредвиденных ситуаций с доставкой и сменой экипажей, в итоге привело к решению о том, что экипаж должен быть международным. Пока шел процесс согласований, мы готовили и космонавтов, и астронавтов. Это большая эмоциональная нагрузка. Но мы с пониманием отнеслись к ситуации, и с гордостью говорю, что выдержали всё», — подчеркнул Павел Власов.

«Я считаю, что Марк готов и к экзаменам, и к полёту. Это стало приятной неожиданностью, что в итоге мы остались в том же составе, в котором дублировали экипаж Сергея Рыжикова, находящийся сейчас на МКС», — сообщил командир экипажа МКС-65 Олег Новицкий.

Перед началом тренировки Новицкий доложил экзаменационной комиссии о готовности приступить к выполнению заданий. Экипаж вытянул билет, но какие именно нештатные ситуации включены в него, космонавты не знают. Они должны быть готовы к неожиданностям, которые могут возникнуть во время полёта. Поэтому на экзаменационных тренировках экипажу заранее не сообщают о нештатных ситуациях. Уже в процессе тренировочного «полёта» на корабле они будут получать информацию о каких-либо неисправностях и ЧП, которые смоделируют для экипажей инструкторы. Комиссия оценит не только способность устранять проблемы, но и выполнение необходимых действий по основным режимам программы полёта.

Тем временем дублирующий экипаж МКС-65 в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Олега Артемьева и астронавта NASA Энн МакКлейн свою первую из комплексных тренировок проводит на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. Им также предстоит отработать штатные и нештатные ситуации, а кроме того, справится с аварийной ситуацией.

«Мы готовы заменить основной экипаж, если это будет необходимо. В нашем экипаже каждый имеет опыт космических полётов. Но надеемся, что всё пойдет по плану, и стартовать будем, когда придет наша очередь», — отметил командир дублирующего экипажа МКС-65 Антон Шкаплеров.

На 9 апреля 2021 года в соответствии с программой полета Международной космической станции с космодрома Байконур запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Планируемая продолжительность полета — 191 сутки.

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