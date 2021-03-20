Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата21.03.2021 01:30

95 лет со дня рождения Александра Ялышева

Сегодня, 21 марта 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения специалиста в области производства ракет Р-1, Р-11 и разработки комплекса с ракетой Р-17, лауреата Ленинской премии Александра Ивановича Ялышева.

Александр Ялышев окончил самолётостроительный факультет Казанского авиационного института (1949); д.т.н. С 1949 года работал в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева: начальник сектора (1954), начальник конструкторского отдела (1955), зам. главного конструктора — начальник конструкторского комплекса (1975-1986).

Александр Иванович — участник разработки и освоения производства трех поколений БРПЛ. Внес вклад на этапах разработки, экспериментальной отработки и постановки на серийное производство. Под его руководством разработаны и сданы в серийное производство конструкции, многие из которых по своему техническому уровню являются пионерскими в ракетостроении. Руководил разработкой методик расчета узлов арматуры и их экспериментальной отработки. Один из организаторов головного конструкторского отдела и комплекса конструкторских отделов, руководителем кото¬рых был более тридцати лет.

Лауреат Ленинской премии (1964). Награжден орденами Ленина (1961), Октябрьской Революции (1975), «Знак Почета» (1963), медалями. «Заслуженный работник ОАО «ГРЦ Макеева». Выдающийся создатель ракетной техники Александр Иванович Ялышев скончался 16 марта 1989 г. Похоронен в г. Миассе Челябинской обл. на кладбище «Северное».

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