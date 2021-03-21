Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия21.03.2021 17:50

Выродившиеся кометы

У комет, предположительно, существуют две области происхождения в Солнечной системе. Короткопериодические кометы (с периодами до 200 лет) происходят из пояса Койпера или рассеянного диска. Долгопериодические (с периодами более 200 лет) прилетают во внутреннюю область Солнечной системы из облака Оорта.

При приближении к Солнцу комета образует кому и, иногда, хвост из газа и пыли. Со временем льды комет различного состава сублимируют под действием солнечного излучения. При этом нелетучие соединения осаждаются вниз, образуя толстую корку, которая перекрывает доступ солнечной энергии в глубинные слои. В результате при приближении к Солнцу комета уже не образует кому и хвост. Такие кометы называют выродившимися, скрытыми или спящими. Выродившиеся кометы представляют собой небольшие тёмные небесные тела, которые очень трудно обнаружить даже в самые мощные телескопы.

Открытие выродившихся комет внесло некоторую путаницу в вопрос о том, какие объекты считать астероидами, а какие кометами, так как главным их критерием было наличие или отсутствие комы или хвоста. В результате в 2006 году Международный астрономический союз принял решение о присвоении некоторым объектам двух обозначений, так как сначала они были классифицированы как астероиды, но потом, при обнаружении у них кометной активности, получили ещё и кометное обозначение. Кометы, как правило, двигаются по более вытянутым орбитам, чем астероиды, поэтому с большой долей вероятности астероиды с большим эксцентриситетом орбит, возможно, являются выродившимися кометами. К таким объектам относятся, например, астероиды Дон Кихот и Адонис.

Термин «спящая комета» применяют для описания неактивных комет, которые могут стать активными при приближении к Солнцу.

По оценкам учёных, около 6% всех сближающихся с Землёй астероидов являются выродившимися кометами, которые полностью истощили запасы летучих компонентов.

MIL OSI