Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата22.03.2021 01:15

85 лет со дня рождения Бориса Владимировича Бодина

Сегодня, 22 марта 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения ученого и организатора работ в области ракетно-космической техники Бориса Владимировича Бодина.

Борис Владимирович окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана (1960), аспирантуру (1968); д.т.н. (2005), академик (1993), член бюро Президиума (2003) и Главный ученый секретарь (2005-2007) Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, академик РАЕН (1997), Международной инженерной академии (1999), Академии безопасности, обороны и правопорядка (2003), Международной академии астронавтики (2007).

Работал: в 1960-1962 — НПО Энергомаш, г. Химки Московской обл.: инженер; в 1963-1965 — ОКБ «Красная звезда»; с 1966 по 1992 — в ЦНИИмаш, г. Королев Московской обл.: начальник отдела, зам. начальника центра системного проектирования. В 1992 — начальник отдела в Департаменте общего машиностроения Министерства промышленности России. С 1992 по 2004 — в Российском авиационно-космическом агентстве: начальник Сводного управления формирования целевых программ (с 1996). В 2004-2013 — зам. генерального директора ЦНИИмаш.

Участвовал в разработке и внедрении системы обеспечения качества и надежности ракетных и космических комплексов. Внес вклад в разработку и внедрение принципов построения СУ комплексными программами, в формирование предложений по научно-технической политике и долгосрочное прогнозирование развития ракетно-космической техники. Один из авторов Федерального закона о космической деятельности (1993), Основ государственной политики в области космоса на период до 2010 г. (1996), Всемирной энциклопедии космонавтики (2003), ряда томов энциклопедического справочника по надежности РКТ. Вел преподавательскую деятельность в Институте повышения квалификации Минобщемаша (1976-2009) и в МГТУ им. Н.Э. Баумана (с 1999).

Лауреат Государственной премии СССР (1989), премии Правительства РФ (2002). Награжден орденом «Знак Почета» (1971), «Знаком Гагарина» (2003), орденом Петра Великого I ст. (2006), Серебряной медалью им. В.Ф. Уткина (2004), высшими ведомственными наградами. «Заслуженный машиностроитель России» (1996), «Ветеран космонавтики», «Заслуженный создатель РКТ», «Заслуженный испытатель РКТ», «Ветеран труда», «Заслуженный испытатель Байконура».

Выдающийся ученый и организатор работ в области ракетно-космической техники Борис Владимирович Бодин скончался 2 октября 2013 г.

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