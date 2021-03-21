Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата21.03.2021 11:45

85 лет со дня рождения Вадима Александровича Салищева

В воскресенье, 21 марта 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения одного из основных разработчиков радиотехнических комплексов космических навигационных и геодезических систем, лауреата Государственной и Ленинской премий СССР Вадима Александровича Салищева.

Вадим Александрович окончил Московский авиационный институт: радиоинженер (1959); д.т.н. (1993), профессор (1994), академик Международной академии информатизации, Академии инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова. С 1958 по 1999 — работал в ФГУП «РНИИ КП» (АО «Российские космиче¬ские системы»), г. Москва: техник, инженер, начальник лаборатории, начальник отдела.

Вадим Салищев принимал участие в создании бортовых передающих устройств систем радиоуправления ряда межконтинентальных баллистических ракет. Внес вклад в разработку наземной переносимой аппа¬ратуры геодезических пунктов, навигационной аппаратуры потребителей, устанавливаемой на борт искусственных спутников Земли и космических кораблях, на кораблях военно-морского и гражданского флотов России. В 1989-1999 гг. — преподавал на кафедре астрономии и космической геодезии Московского государственного университета геодезии и картографии.

Лауреат Государственной (1978 г.) и Ленинской (1989 г.) премий СССР. Выдающийся разработчик радиотехнических комплексов космических навигационных и геодезических систем Вадим Александрович Салищев скончался 30 апреля 1999 г.

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