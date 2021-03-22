Антон Джалябов возглавил «Газпром добыча Ноябрьск»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 марта 2021, 19:00

Генеральным директором ООО «Газпром добыча Ноябрьск» избран Антон Джалябов.

Антон Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

В структуре «Газпрома» работает 19 лет.

В 2002–2020 годах прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Надым».

В 2020–2021 годах — директор филиала ООО «Газпром инвест» (г. Надым).

Игорь Крутиков, ранее возглавлявший ООО «Газпром добыча Ноябрьск», освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания ведет разработку восьми месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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