Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Артек22.03.2021 20:50

Артек снова в космосе

В Международном детском центре «Артек» стартовала четвертая в 2021 году смена «Мы — дети галактики». В рамках данной смены Госкорпорация «Роскосмос» проведет для ее участников образовательную программу «Первая космическая».

В течение всей смены победители конкурсного отбора примут участие в работе профильных лабораторий по 8 направлениям в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы «Первая космическая»:

Инженерия космических систем;

Дистанционное зондирование Земли из космоса;

Гидропневматические ракеты;

Космический мусор на орбите Земли;

Планетоход;

Воздушно-инженерная школа CanSat;

Психофизическая подготовка будущих космонавтов;

SkillCity-профессии будущего. Вводный курс.

В рамках программы «Первая космическая» для всех участников смены также будут доступны профильные лаборатории по направлениям:

SkillCity-профессии будущего. Вводный курс;

Космическое ГТО;

Изучая Вселенную, познавай мир.

Реализация программ будет осуществляться под руководством высококвалифицированных специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос»: НПО имени С.А. Лавочкина, Российские космические системы, НПО автоматики имени Н.А.Семихатова, а также ведущих педагогов образовательных учреждений: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова, а лаборатория «Инженерия космических систем» организована совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Ребят ждут три недели увлекательных, наполненных профессиональной ориентацией мероприятий, реализации проектной деятельности: пусков ракет, сборки космических аппаратов, планетоходов, а также изучение и анализ космических снимков встреча с космонавтом и много другое.

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