Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Артек22.03.2021 20:50
Артек снова в космосе
В Международном детском центре «Артек» стартовала четвертая в 2021 году смена «Мы — дети галактики». В рамках данной смены Госкорпорация «Роскосмос» проведет для ее участников образовательную программу «Первая космическая».
В течение всей смены победители конкурсного отбора примут участие в работе профильных лабораторий по 8 направлениям в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы «Первая космическая»:
Инженерия космических систем;
Дистанционное зондирование Земли из космоса;
Гидропневматические ракеты;
Космический мусор на орбите Земли;
Планетоход;
Воздушно-инженерная школа CanSat;
Психофизическая подготовка будущих космонавтов;
SkillCity-профессии будущего. Вводный курс.
В рамках программы «Первая космическая» для всех участников смены также будут доступны профильные лаборатории по направлениям:
SkillCity-профессии будущего. Вводный курс;
Космическое ГТО;
Изучая Вселенную, познавай мир.
Реализация программ будет осуществляться под руководством высококвалифицированных специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос»: НПО имени С.А. Лавочкина, Российские космические системы, НПО автоматики имени Н.А.Семихатова, а также ведущих педагогов образовательных учреждений: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова, а лаборатория «Инженерия космических систем» организована совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».
Ребят ждут три недели увлекательных, наполненных профессиональной ориентацией мероприятий, реализации проектной деятельности: пусков ракет, сборки космических аппаратов, планетоходов, а также изучение и анализ космических снимков встреча с космонавтом и много другое.