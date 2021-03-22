А. Кутепов предложил обеспечить раскрытие информации о планируемых профилактических и капитальных ремонтах НПЗ

Source: Russia – Council of the Federation

Доступ к такой информации будет способствовать исключению ситуаций дефицита топливообеспечения, считает сенатор.

Необходимо обеспечить раскрытие информации о планируемых профилактических и капитальных ремонтах НПЗ, считает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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Сенатор подчеркнул, что доступ к информации о ремонтах НПЗ будет способствовать исключению ситуаций дефицита топливообеспечения. «Данные мероприятия не требуют государственного финансирования и иных значительных ресурсов, при этом окажут значительное влияние на достижение стабильности в экономической и социальной сферах».

Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил на имя заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака.

По мнению Андрея Кутепова, также нужно обеспечить публикацию и оперативную актуализацию данной информации на сайте Министерства энергетики РФ.

В письме отмечается, что Министерство энергетики РФ ежегодно составляет и согласовывает план-график профилактических и капитальных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов России, который составляется по заявкам владельцев НПЗ и отсутствует в свободном доступе. Данный документ является основанием для планирования Министерством энергетики топливообеспечения Российской Федерации.

«Наряду с этим, ряд информационных и консалтинговых агентств и организаций (включая, по информации участников рынка ТЭК, и иностранные юридические лица), в рамках представляемых участникам рынка информационно-аналитических продуктов, предлагают к приобретению данные графиков ремонтов НПЗ по платной подписке. Для большинства участников рынка стоимость услуг информационно-аналитических агентств высока, а отдельный информационный продукт по ремонтам НПЗ отсутствует», — сообщил парламентарий.

Указанные обстоятельства приводят к тому, что участники рынка не обладают исчерпывающей информацией о запасах, экспорте и сроках плановых ремонтов на НПЗ. Данный факт провоцирует различные спекуляции на тему возможного дефицита нефтепродуктов, что дестабилизирует рынок

По его словам, указанные обстоятельства приводят к тому, что участники рынка не обладают исчерпывающей информацией о запасах, экспорте и сроках плановых ремонтов на НПЗ. Данный факт провоцирует различные спекуляции на тему возможного дефицита нефтепродуктов, что дестабилизирует рынок и грозит необоснованным ростом цен. Например, часть не аффилированных с крупными нефтяными компаниями оптовых и мелкооптовых покупателей бензина, не владеющая информацией о ремонтах НПЗ, оказывается не подготовленной к остановке эксплуатации мощностей НПЗ, в результате чего они начинают скупать топливо, а продавцы поднимают цену.

Такие кризисы по всей территории России наблюдаются с 2008 года. Более остро такие проблемы возникают на Дальнем Востоке в силу того, что нефтепереработка там менее развита, чем в остальной части Российской Федерации, отметил Андрей Кутепов.

«В январе 2021 года на топливном рынке Хабаровского края сложилась очередная кризисная ситуация, когда возник дефицит моторного топлива, выразившийся в полном отсутствии на значительной части автозаправочных станций региона бензина марок АИ-92 и АИ-95. Причиной этого, в том числе является и отсутствие информации у участников рынка края о проводимом ремонте НПЗ. Ситуация осложнилась еще и тем, что в регионе действуют два НПЗ. Доставка топлива с НПЗ других регионов занимает не менее 20 дней. Кроме того, согласно условиям биржевой торговли, отгрузка топлива осуществляется в срок до 30 дней с даты сделки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, что делает невозможным оперативную поставку топлива в регионы Дальнего Востока. Под угрозу было поставлено обеспечение граждан, проживающих в Хабаровском крае, продуктами, товарами первой необходимости, услугами экстренных служб, например, скорой помощи», — говорится в письме.

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